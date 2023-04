Le Togo a nettement amélioré ces dernières années son système statistique national grâce au projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest (PHASAO), soutenu par la Banque mondiale.

Son projet-phare est le dernier recensement dont les données sont utiles et précises.

Le PHASAO a pour objectif d’harmoniser, de produire et d’améliorer l’utilisation des statistiques économiques et sociales de base.

L’institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) a pu réaliser la cartographie de la pauvreté, le recensement général des entreprises, la digitalisation des déclarations fiscales, etc…

Un bilan présenté lundi par Kouame Kouassi, directeur général de l’Inseed.

Les statistiques jouent un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement mondial.

Leur utilisation lors des phases de conception mais aussi de mise en œuvre des cadres d’action politique des pays, tels que les Stratégies de réduction de la pauvreté, témoigne de leur importance.

Les statistiques permettent également de mesurer les progrès accomplis vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Des statistiques fiables sont le reflet de la réalité au quotidien.

Elles permettent de localiser les pauvres, de connaître les raisons de leur situation et à quoi ressemble leur vie.

Cette information fournit les éléments nécessaires à l’élaboration et au suivi de politiques de développement efficaces.

Elle fait ressortir les domaines dans lesquels les ressources sont les plus indispensables et offre les moyens de suivre les progrès et d’évaluer l’impact des différentes politiques mises en œuvre.

De bonnes statistiques améliorent également la transparence et la responsabilité en matière d’élaboration de politiques, deux conditions indispensables à une bonne gouvernance, dans la mesure où elles permettent aux électeurs de juger du succès de l’action engagée par leur gouvernement et de rendre ce dernier comptable de ses décisions.

Enfin, elles sont essentielles à la bonne gestion des services sociaux de base.