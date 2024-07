Développement centré sur l'humain

Sandra Ablamba Johnson, la secrétaire générale de la présidence de la République, a présenté jeudi les résultats du classement réalisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sur l'indice de développement humain (IDH). Aux côtés de Mme Johnson se trouvait la ministre de la Communication, Florence Kouigan.

Le Togo s'est distingué en se classant premier pays de l'espace UEMOA avec un score de 0,547, sur une échelle de notation allant de 0 à 1. En 2013, le pays avait un score de 0,495, montrant une progression significative au fil des ans.

L'IDH est un indice composite créé par le PNUD pour évaluer le développement humain dans les pays du monde. Il se base sur trois principaux critères :

Santé et longévité : mesurées par l'espérance de vie à la naissance. Niveau d'éducation : évalué par la durée moyenne de scolarisation des adultes et la durée prévue de scolarisation des enfants. Niveau de vie : mesuré par le revenu brut par habitant ajusté en fonction de la parité de pouvoir d'achat.

Performances du Togo sur les Critères de l'IDH

Espérance de vie à la naissance : 61,6 ans

Durée moyenne de scolarisation : 5,6 ans

Revenu brut par habitant : 2214 dollars

Progrès Réalisés et Engagement du Gouvernement

Secteur de la Santé

Accessibilité géographique aux soins de santé : 90,7% en 2023, contre 71% en 2020.

Programme Woézu : Plus de 400 000 femmes bénéficiaires et plus de 220 000 accouchements effectués.

Renforcement du personnel médical : Plus de 2500 agents recrutés, avec d'autres recrutements en cours.

Infrastructure sanitaire : Six hôpitaux mère-enfant en construction, dont trois déjà achevés, et près de 150 formations sanitaires construites ou réhabilitées.

Secteur de l'Éducation

Taux d'achèvement : Passé de 88,6% à 88,7% depuis 2020.

Transition primaire-secondaire : 85,9% contre 61,9% en 2020.

Transition secondaire 1-secondaire 2 : 52,2% contre 41,9%.

Infrastructures scolaires : Plus de 5000 salles de classe construites ou réhabilitées, et plus de 5000 nouveaux enseignants enregistrés.

Secteur de l'Eau

Accès à l'eau potable : 69% contre 60% entre 2020 et 2023.

Infrastructure : Plus de 12 500 forages et plus de 60 000 branchements domestiques réalisés.

Secteur de l'Assainissement

Centres d’enfouissement de déchets : 5 construits.

Bassins de rétention et stations de traitement : Plusieurs installations mises en place pour le traitement des boues de vidange.

Autres Secteurs

Les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie ont également bénéficié d'importantes initiatives, contribuant aux performances remarquables du pays. Sur la plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), près de 6000 emplois ont été créés, avec l'objectif d'atteindre 35 000 emplois. Une usine textile indienne, soutenue par la SFI, créera prochainement 2000 emplois supplémentaires.

Mme Sandra Ablamba Johnson a déclaré : « Le Togo a fait le choix du développement centré sur l'homme, le processus le plus difficile en économie. Le Togo n'a pas de pétrole et n'a pas investi des milliards dans les infrastructures routières de dernière génération, mais il a mis l'homme au centre de son développement. Le développement humain prend du temps car il est complexe. Mais si vous arrivez à réussir, c'est un développement durable. »

Le classement du Togo en tête de l'IDH dans l'espace UEMOA témoigne des efforts constants du gouvernement togolais pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

En mettant l'accent sur la santé, l'éducation et les infrastructures, le Togo démontre que le développement centré sur l'humain est non seulement possible, mais aussi durable.

L'Indice de Développement Humain (IDH) a été mis au point par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1990.

Il vise à évaluer et comparer le niveau de développement humain entre les pays du monde entier. Contrairement aux mesures traditionnelles qui se concentrent principalement sur les indicateurs économiques, l'IDH offre une vision plus holistique du bien-être humain en prenant en compte plusieurs dimensions essentielles du développement.