Accès à l’électricité : le Fonds Tinga change la donne pour des milliers de foyers

Trois ans après son lancement, le Fonds Tinga, programme phare du gouvernement pour démocratiser l’accès à l’électricité, affiche des résultats tangibles. Au 30 juin 2025, 79 702 branchements ont été réalisés, portant le taux national d’électrification à 74 %.

La région des Plateaux arrive largement en tête avec 32 556 branchements, suivie de la région Maritime (15 326) et des Savanes (12 925). La région Centrale compte 10 314 branchements, tandis que la Kara enregistre 8 581 nouveaux raccordements.

Ces chiffres illustrent une dynamique positive, mais aussi une réalité contrastée selon les territoires. Fin 2024, les taux d’électrification restaient disparates : 34 % dans les Savanes, 48 % dans la Kara, 46 % dans la Centrale, 42 % dans les Plateaux et 47 % dans la Maritime.

Le succès du programme repose sur son mécanisme novateur. Grâce au Fonds Tinga, un ménage à faibles revenus peut se raccorder au réseau pour seulement 1 000 Fcfa à l’entrée, contre environ 100 000 Fcfa auparavant. L’État avance le reste des frais, que les bénéficiaires remboursent progressivement à travers leurs factures, sur une période de 4 à 10 ans, selon leurs capacités financières.

Cette formule a permis de lever l’un des principaux obstacles à l’électrification : le coût initial du branchement, inaccessible pour de nombreux foyers modestes.

Un levier pour la transformation sociale et économique

Pour les autorités, ces avancées traduisent un progrès concret dans l’accès universel à l’énergie. Au-delà des chiffres, il s’agit d’un changement profond dans le quotidien des populations rurales et urbaines, avec des effets directs sur l’éducation, la santé, l’entrepreneuriat et la qualité de vie.

Tinga poursuit son déploiement à grande échelle. L’objectif fixé reste inchangé : 1,2 million de foyers raccordés d’ici 2030. Une ambition qui place l’électrification au cœur de la stratégie nationale de développement durable et d’inclusion sociale.

En permettant à des dizaines de milliers de familles d’accéder à l’électricité à moindre coût, le Togo pose ainsi les bases d’une croissance plus équitable, inclusive et résiliente.