Énergie et développement : ContourGlobal est un acteur clé

Depuis son implantation dans le pays, ContourGlobal s’est imposée non seulement comme un acteur clé de la production électrique, mais aussi comme un partenaire de développement.

L’entreprise a investi plus de 1,3 million de dollars dans divers projets communautaires.

On peut citer l’amélioration des pistes rurales et des marchés, la construction et rénovation d’écoles, l’installation de systèmes solaires et de puits pour l’accès à l’eau potable et aux énergies renouvelables et le soutien aux établissements de santé.

Plus récemment, un montant de 260 000 dollars a été mobilisé pour la construction de nouveaux bâtiments au lycée d’Adamavo (préfecture du Golfe).

Inaugurée en 2010, la centre électrique est reliée au réseau national via un champ élévateur et produit jusqu’à 161 000 volts, distribués à l’échelle nationale, jusqu’à Dapaong au nord du pays.

En dix ans, l’entreprise a assuré près de 35 % de la consommation énergétique nationale, confirmant son rôle essentiel dans le mix énergétique togolais.