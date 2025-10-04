Rubriques

La FAO finance les producteurs pour restaurer les terres et renforcer la sécurité alimentaire

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) renforce son appui aux producteurs agricoles. 

Les agriculteurs togolais reboisent, produisent et transforment © republicoftogo.com

Dans le cadre du mécanisme "Forêt et Paysan", plusieurs organisations locales bénéficient de subventions directes destinées à améliorer les rendements tout en préservant les ressources naturelles.

Pour la FAO, ce soutien vise à répondre à un double enjeu : restaurer les terres dégradées et booster la production agricole grâce à des pratiques durables. 

84 % des financements sont consacrés à la restauration des terres, à la production de plants, au reboisement et à l’agriculture durable. L’idée est de faire de l’agroforesterie un levier solide pour la gestion durable des terres ».

Les fonds alloués permettront de soutenir plusieurs filières rurales telles que : l’apiculture, le reboisement communautaire ou la transformation des produits agricoles

