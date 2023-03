Du travail pour les jeunes

Brot für die Welt (du pain pour le monde) est une organisation d’aide des églises protestantes régionales et des églises évangéliques libres d’Allemagne. Elle a été créée il y a plus de 60 ans.

Elle est active en Afrique dans la lutte contre la faim, la pauvreté et les injustices.

L’organisation va lancer au Togo le projet 'Agora incubateur entrepreneurs’ afin d’aider les jeunes à monter leur business.

‘Agora consiste à sensibiliser les jeunes diplômés en fin de formation professionnelle, mais sans emploi, sur l’entrepreneuriat, de les former en création et gestion d’entreprise, de renforcer leurs capacités métiers et de leur offrir des kits de démarrage pour la mise en œuvre de leurs activités’, explique Gérard Atohoun, coordonnateur du projet.

Deux centres seront crées, à Lomé et Kara pour accompagner 500 jeunes dans les trois prochaines années.