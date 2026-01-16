Eau et agriculture au cœur du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture

Le Togo participe à la 17ᵉ édition du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture (GFFA), qui se tient jusque’au 17 janvier à Berlin.

Le Forum est une rencontre internationale annuelle qui réunit des ministres de l’Agriculture, des décideurs publics et privés, des experts, des chercheurs, des organisations internationales autour des grands enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation.

Il vise à promouvoir le dialogue politique, encourager la coopération internationale et identifier des solutions durables pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale, lutter contre le changement climatique et soutenir une agriculture productive et résiliente.

Chaque édition est organisée autour d’un thème central. Celui de cette année, « L’eau, la récolte, notre avenir », met l’accent sur la gestion durable de l’eau face aux défis climatiques et à la baisse de la pluviométrie dans plusieurs régions du monde.

Le GFFA constitue également une plateforme stratégique pour les pays participants afin de valoriser leur potentiel agricole, nouer des partenariats et attirer des investissements dans le secteur.

La rencontre est organisée par le ministère allemand de l'Agriculture.