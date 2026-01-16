Rubriques

Tendances:
Développement

Eau et agriculture au cœur du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture

Le Togo participe à la 17ᵉ édition du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture (GFFA), qui se tient jusque’au 17 janvier à Berlin.

Berlin au centre des débats sur l’avenir de l’agriculture mondiale © DR

Le Togo participe à la 17ᵉ édition du Forum mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture (GFFA), qui se tient jusque’au 17 janvier à Berlin.

Le Forum est une rencontre internationale annuelle qui réunit des ministres de l’Agriculture, des décideurs publics et privés, des experts, des chercheurs, des organisations internationales autour des grands enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation.

Il vise à promouvoir le dialogue politique, encourager la coopération internationale et identifier des solutions durables pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale, lutter contre le changement climatique et soutenir une agriculture productive et résiliente.

Chaque édition est organisée autour d’un thème central. Celui de cette année, « L’eau, la récolte, notre avenir », met l’accent sur la gestion durable de l’eau face aux défis climatiques et à la baisse de la pluviométrie dans plusieurs régions du monde.

Le GFFA constitue également une plateforme stratégique pour les pays participants afin de valoriser leur potentiel agricole, nouer des partenariats et attirer des investissements dans le secteur.

La rencontre est organisée par le ministère allemand de l'Agriculture. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L'enjeu crucial du désenclavement agricole

L'enjeu crucial du désenclavement agricole

L'aménagement des pistes rurales constitue l'un des leviers stratégiques sur lesquels misent les pouvoirs publics pour dynamiser le secteur agricole. Dans les Savanes, grande zone de production du nord du Togo, cette ambition prend une dimension particulièrement cruciale.

Mission ministérielle dans le nord pour accélérer les travaux

Mission ministérielle dans le nord pour accélérer les travaux

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adedze, a conduit jeudi une mission d'inspection dans les régions de la Kara et des Savanes pour évaluer l'avancement des travaux destinés à rétablir l'approvisionnement en eau potable dans le nord du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.