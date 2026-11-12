Eau potable disponible en quantité

En saison sèche, les robinets de Kara tarissent souvent. La deuxième phase du projet d’alimentation en eau potable doit changer la donne : 50 % d’eau en plus chaque jour, et une distribution plus régulière pour plus de 200 000 personnes.

Le projet représente un investissement total de 27 milliards de Fcfa, cofinancé par la Banque islamique de développement (BID), le Fonds koweïtien et l’État. La première phase, d’un montant de 8,6 milliards, est déjà achevée.

La pièce maîtresse de cette deuxième phase, c’est la rivière Sara. Son eau sera captée à Bafilo, traitée puis acheminée jusqu’à Kara. Un château d’eau de 5 000 m³ viendra renforcer le stockage, pour mieux faire face aux pics de consommation.

Les travaux prévoient aussi la réhabilitation des réseaux existants, de nouveaux réservoirs, plusieurs dizaines de kilomètres de canalisations, des branchements privés et 20 bornes-fontaines.

Ce projet répond à une attente forte des populations.