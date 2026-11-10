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Semences, engrais, marchés : Diagana et Gbegbeni font le point

Au lendemain de son entretien avec le président du Conseil, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a rencontré mardi à Lomé le ministre de l’Agriculture, Antoine Lekpa Gbegbeni.

Ousmane Diagana (G) et Antoine Lekpa Gbegbeni mardi à Lomé © DR

Au lendemain de son entretien avec le président du Conseil, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a rencontré mardi à Lomé le ministre de l’Agriculture, Antoine Lekpa Gbegbeni.

Lundi, il avait défendu sa vision d’une agriculture où « le paysan n’est pas qu’un agriculteur, il est également un entrepreneur ». Mardi, place au concret.

Semences, engrais, production, accès aux marchés : les deux hommes ont passé en revue les leviers essentiels pour doper le secteur. Ils ont aussi discuté de l’accélération des programmes de sécurité alimentaire et de création d’emplois soutenus par la Banque mondiale.

Pour l’institution, l’agriculture est un pilier de son partenariat avec le Togo. Elle doit nourrir le pays, mais aussi créer des richesses et des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes.

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