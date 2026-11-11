Rubriques

Tendances:
Développement

Électrification rurale : 56 villages bientôt sous tension solaire

Dans les villages togolais, l’électricité reste un luxe pour près de deux foyers sur trois. Pour réduire cet écart, l’État lancera dès l’an prochain la construction de 56 mini-réseaux solaires, qui doivent alimenter 19 000 ménages.

Des centrales au cœur des villages © republicoftogo.com

Dans les villages togolais, l’électricité reste un luxe pour près de deux foyers sur trois. Pour réduire cet écart, l’État lancera dès l’an prochain la construction de 56 mini-réseaux solaires, qui doivent alimenter 19 000 ménages.

Selon les chiffres officiels, 75 % des Togolais avaient accès à l’électricité en 2025, mais moins de 35 % en milieu rural.

Une centrale au cœur du village

Le projet est piloté par le ministère de l’Énergie et des Ressources minières, à travers l’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER). Le principe est simple : plutôt que de tirer des lignes coûteuses sur des dizaines de kilomètres, on installe sur place une petite centrale solaire, des batteries de stockage et un réseau de distribution. L’électricité est produite et consommée localement, jour et nuit.

C’est la solution idéale pour les localités isolées, que le réseau national peine à atteindre.

Ces mini-réseaux complètent les outils déjà déployés par l’État : le Fonds Tinga, le Projet d’extension du réseau électrique dans les centres urbains (PERECUT), les 50 000 lampadaires solaires intelligents et le programme CIZO de kits solaires.

Le cap est fixé : l’électricité pour tous d’ici 2030.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Semences, engrais, marchés : Diagana et Gbegbeni font le point

Semences, engrais, marchés : Diagana et Gbegbeni font le point

Au lendemain de son entretien avec le président du Conseil, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a rencontré mardi à Lomé le ministre de l’Agriculture, Antoine Lekpa Gbegbeni.

De la récolte à l’usine

De la récolte à l’usine

Lancé en 2018 avec la Banque africaine de développement (BAD), le projet d’agropole de Kara entre dans une nouvelle phase. Les zones agricoles sont aménagées et les centres de transformation sont prêts. Prochaine étape : un agroparc industriel d’environ 30 millions de dollars.

Un projet structurant

Un projet structurant

C’est une route attendue depuis longtemps. Le bitumage de l’axe Anié–Tchamba–Elavagnon–Morétan, jusqu’à la frontière béninoise, s’apprête à entrer dans sa phase décisive, annonce la commune de l’Est-Mono 1.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.