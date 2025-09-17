Écoles, eau, électricité : le FACT transforme les communes rurales

En 2024, les communes togolaises ont bénéficié d’un appui financier de 8,5 milliards de Fcfa dans le cadre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT). Ces ressources ont permis la mise en œuvre de projets d’utilité publique, allant de l’éducation à l’électrification, en passant par l’hydraulique et l’aménagement des marchés.

Les résultats de ces investissements ont été présentés mercredi.

Partout où les dotations ont été utilisées, les retombées sont tangibles. À Tchamba 1, par exemple, trois projets ont été réalisés :

Construction de deux bureaux d’état civil ;

Mise en place et équipement d’un jardin d’enfants, soulageant enfin les enfants contraints jusque-là à apprendre sous des appâtâmes de fortune ;

Extension du réseau électrique basse tension, améliorant l’accès à l’énergie pour plusieurs foyers.

À Batigou, dans la commune de Cinkassé 2, les fonds ont permis la construction d’un bâtiment scolaire moderne, une infrastructure accueillie avec enthousiasme par les populations locales.

De manière plus générale, les projets réalisés dans les communes comprennent :

Salles de classe pour renforcer l’infrastructure éducative ;

Forages pour améliorer l’accès à l’eau potable ;

Latrines publiques pour répondre aux enjeux d’hygiène ;

Hangars de marché pour structurer les zones commerciales ;

Extensions du réseau électrique, renforçant la desserte en électricité dans les zones rurales.

Selon la mission de suivi, ces projets sont le fruit d’une gouvernance locale concertée. « Les réalisations d’investissement sont le fruit d’un processus participatif d’élaboration du budget communal », a souligné le Secrétariat technique.

Dans chaque commune, les conseillers municipaux représentent des zones précises, recueillent les besoins des populations, et associent les chefs traditionnels dans la définition des priorités d’investissement. Ce mécanisme permet d’orienter les ressources vers les projets les plus attendus et les plus utiles.

Fort de ces premiers résultats, le FACT poursuivra ses actions dans d’autres localités, notamment dans les régions centrale, des plateaux et maritime.