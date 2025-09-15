Entrepreneuriat féminin : le Togo choisi pour accélérer l’innovation et l’autonomisation

Le Togo figure parmi les trois pays pilotes retenus pour la deuxième édition du programme panafricain FEMMPACT, aux côtés du Bénin et de la Mauritanie. L’initiative, portée par le royaume du Maroc et le gouvernement fédéral allemand à travers la GIZ.

Ce programme vise à accompagner les femmes entrepreneurs dans la mise en œuvre de projets viables afin de renforcer la compétitivité de leurs entreprises. Trois secteurs stratégiques sont ciblés en priorité : l’agro-industrie, l’artisanat et les nouvelles technologies.

L’objectif principal est de faciliter l’accès des femmes entrepreneurs aux financements et aux marchés africains, tout en stimulant l’innovation et l’autonomisation financière. Les participantes bénéficieront de formations sur la gestion d’entreprise et seront mises en relation avec des investisseurs étrangers afin de donner plus d’envergure à leurs projets.

Au Togo, FEMMPACT repose sur un réseau d’incubateurs locaux, notamment Nunya Lab, Innov’Up et Kreacity Lbs, qui assureront le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires. Pour les autorités, cette initiative constitue une opportunité de renforcer l’inclusion économique et sociale en offrant aux femmes des moyens concrets de s’imposer comme actrices majeures du développement national.

La première édition, déployée au Sénégal et en Côte d’Ivoire, avait déjà permis à 80 femmes africaines de bénéficier de cet accompagnement.