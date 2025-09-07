La Cédéao et le Togo unis pour transformer les défis agricoles en opportunités d’emploi

La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et le gouvernement renforcent leur partenariat pour offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse.

La seconde phase du projet de formation des jeunes pour l’employabilité dans le secteur agricole et alimentaire vient d’être lancé.

Il s’agit d’une initiative régionale qui vise à limiter l’exode rural et à favoriser l’insertion socioprofessionnelle durable.

Concrètement, le projet ambitionne de renforcer les capacités des jeunes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, en les dotant de compétences techniques et entrepreneuriales. Sur une période de huit mois, 150 jeunes seront formés dans trois domaines clés : la production de semences maraîchères, les systèmes de culture intégrée et les techniques de transformation agroalimentaire.

Au-delà de l’acquisition de savoir-faire, les bénéficiaires recevront un accompagnement personnalisé jusqu’à l’élaboration de leurs plans d’affaires, leur permettant ainsi de transformer leurs connaissances en projets concrets et viables.

Pour le directeur général de l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), Lardja Douti, structure chargée de la mise en œuvre du projet, l’enjeu est stratégique : « Ce projet est une manière de transformer les défis en opportunités dans le secteur agricole et de contribuer au développement de notre pays ainsi que de toute la région », a-t-il déclaré.

M. Douti rappelle que 60 % de la population ouest-africaine est âgée de moins de 30 ans, un potentiel humain immense encore trop peu exploité. Faute d’opportunités, une partie importante de cette jeunesse reste confrontée au chômage et à la précarité, accentuant l’exode rural et le sous-emploi.

Le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, pilier du développement ouest-africain, souffre d’un déficit de main-d’œuvre qualifiée, particulièrement dans les exploitations familiales qui en constituent le socle. Or, sa modernisation est indispensable pour répondre aux défis alimentaires et climatiques actuels.