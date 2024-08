Edition 2024 du Startup Innovation Challenge

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Togo a lancé vendredi à Lomé l'édition 2024 du concours "Startup Innovation Challenge".

Depuis sa création en 2019, ce concours vise à soutenir les startups numériques et à renforcer l’opérationnalisation du pôle universitaire d’innovation et de technologie au Togo.

À ce jour, plus d'une cinquantaine de startups, en grande majorité dirigées par des femmes, ont bénéficié de cet accompagnement. Le concours met en avant l'incubation de solutions innovantes qui répondent aux besoins des communautés locales, favorisant ainsi un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif.

Pour l'agence onusienne, l'innovation demeure un moteur essentiel pour développer des solutions transformatrices et durables, capables de relever les défis complexes auxquels sont confrontées les populations togolaises. En soutenant des entrepreneurs locaux, le PNUD espère contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d’entreprises capables de répondre aux enjeux économiques et sociaux du pays.

Le concours de cette année vise à soutenir une nouvelle cohorte de petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes et des jeunes, leur offrant un accès facilité à des services améliorés et à des instruments d’investissement inclusifs et novateurs. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et de favoriser l’autonomisation des jeunes, des secteurs essentiels pour le développement économique et social du Togo.

Le "Startup Innovation Challenge" représente une véritable opportunité pour les innovateurs togolais de se faire connaître et de développer leurs projets dans un cadre soutenu par le PNUD. En favorisant l'émergence de nouvelles idées et solutions, ce concours ambitionne de renforcer la capacité d’innovation locale et de contribuer à la transformation durable du tissu économique du pays.

Avec cette édition 2024, le PNUD réaffirme son engagement en faveur de l'innovation et du développement durable au Togo, en mettant l'accent sur l'inclusivité et le soutien aux entrepreneurs locaux. Le concours Startup Innovation Challenge est donc non seulement une compétition, mais aussi un vecteur de changement pour des communautés plus résilientes et prospères.