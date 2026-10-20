Électricité pour tous en 2030

Le ministère délégué chargé de l'Énergie et des Ressources minières a présenté lundi les objectifs opérationnels du Pacte national énergie du Togo.

Élaboré dans le cadre de la Mission 300, soutenue par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), ce plan fixe les actions prioritaires pour accélérer l'accès universel à l'électricité d'ici 2030.

Trois cibles chiffrées ressortent :

80 % de couverture en solutions de cuisson propre ;

de couverture en solutions de cuisson propre ; plus de 50 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;

d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ; 3 milliards de dollars d'investissements à mobiliser, dont 1,68 milliard issu du secteur privé.

Pour y parvenir, le Pacte s'appuie sur le renforcement des infrastructures énergétiques, l'intégration régionale, le développement des solutions solaires décentralisées, la mobilisation des investisseurs privés et l'amélioration de la performance des acteurs du secteur.

Le gouvernement en attend une transformation énergétique plus rapide, une meilleure réponse aux besoins en électricité et, à terme, de meilleures conditions de vie pour les Togolais.