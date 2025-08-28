Rubriques

Énergie verte : une mini-centrale solaire alimente le village de Godjeme

Un double impact pour le village © republicoftogo.com

Le village de Godjeme, situé dans la préfecture de Yoto (région Maritime), bénéficie désormais d’un accès complet à l’électricité grâce à une plateforme énergétique solaire de 30 kW.

Elle fonctionne grâce à 50 panneaux photovoltaïques couplés à des batteries lithium-ion. Elle alimente non seulement les foyers, mais permet également l’installation de l’éclairage public, améliorant significativement la sécurité et les conditions de vie dans le village.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme régional WACA Resip (Programme d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest), mis en œuvre par le ministère de l’Environnement et des Ressources forestières, avec l’appui financier de la Banque mondiale.

Au-delà de l’électrification, le projet inclut une dimension environnementale avec le reboisement de 12 hectares dans la zone. Ce geste renforce la biodiversité locale et participe à la résilience écologique du territoire.

