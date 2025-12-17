Entre tours et jardins, la nouvelle Cité ministérielle de Lomé

Rubriques

Le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, a présidé mercredi la cérémonie de lancement du projet de la Cité ministérielle de Lomé.

Un complexe administratif de 90 000 m² à Lomé © DR

Des bâtiments modernes et fonctionnels © DR

Essowé Georges Barcola et le responsable du groupe PFO

Un projet d’ampleur : 90.000 m2 de bureaux sur un site unique conçu pour regrouper plusieurs ministères et améliorer les conditions de travail de plus de 4 000 fonctionnaires. 

Cette Cité projet répond aux besoins opérationnels de l’administration tout en intégrant des standards modernes en matière de fonctionnalité, d’accessibilité et de sécurité. Il est complété par plus de 900 places de parking.

Le complexe s’organise autour d’un vaste jardin intérieur et regroupe 18 bâtiments au sein d’une enceinte unifiée. Cette configuration renforce la cohérence architecturale de l’ensemble, tout en offrant des espaces de respiration et de convivialité aux usagers.

Le plan architectural repose sur un équilibre entre verticalité et échelle humaine. 

Huit tours de hauteur variable structurent le site, accompagnées de dix bâtiments bas de deux à trois étages. 

Les tours, de conception carrée et de façade homogène, se déclinent en quatre types: deux tours de type A en R+7, deux de type B en R+12, deux de type C en R+7 et deux de type D en R+10. Les bâtiments bas viennent compléter cet ensemble et contribuent à une meilleure intégration urbaine.

À l’intérieur, l’organisation des espaces a été pensée pour conjuguer efficacité et flexibilité. Chaque cabinet ministériel occupe deux niveaux, tandis que les bureaux sont conçus de manière modulable. Cloisonnés par défaut, ils peuvent être reconfigurés en open space afin de s’adapter à l’évolution des modes de travail et aux besoins spécifiques des administrations.

Au-delà de ses qualités fonctionnelles, la Cité ministérielle s’inscrit dans une démarche de qualité environnementale. Le projet vise la certification EDGE, avec l’intégration de solutions concrètes en matière d’efficacité énergétique, de performance thermique et de confort des usagers. Une approche qui traduit la volonté des autorités de concilier modernisation de l’administration et développement durable

Le projet est structurée dans le cadre d'un partenariat entre l'État et le secteur privé, à travers un bail à construction avec le groupe PFO, la société de projet Socoestim, et les banques partenaires. Durée des travaux, 36 mois.

‘La signature de l'accord direct entre l'État traduit notre volonté d'assurer un cadre sécurisé et transparent à cet investissement stratégique. Cette future Cité ministérielle va contribuer à l'amélioration de l'efficacité administrative’, a souligné M. Barcola. 

