Rubriques

Tendances:
Développement

Un taux d'insertion professionnelle estimé à 70%

Le Togo accélère le déploiement de sa politique industrielle en misant sur la formation professionnelle comme levier stratégique.

32 000 jeunes formés aux métiers de l'industrie © republicoftogo.com

Le Togo accélère le déploiement de sa politique industrielle en misant sur la formation professionnelle comme levier stratégique.

À ce jour, plus de 32 000 jeunes ont été formés aux métiers de l'industrie et mis à la disposition des entreprises implantées sur le territoire national.

Cette performance est portée par des institutions spécialisées, notamment les Instituts de Formation en Alternance pour le Développement (IFAD) et le Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie (CFMI), qui forment des profils techniques adaptés aux exigences du marché industriel.

Les filières prioritaires couvrent un spectre large : génie civil et construction industrielle pour accompagner le développement des zones industrielles, électrotechnique pour soutenir la transition énergétique, transformation de produits agricoles pour dynamiser le secteur agroalimentaire, et mécanique générale et chaudronnerie pour répondre aux besoins en fabrication et maintenance d'équipements industriels.

Résultat : un taux d'insertion professionnelle estimé à 70%, qui témoigne de l'adéquation entre la formation dispensée et les besoins réels des entreprises. Un résultat qui contribue directement à réduire le recours aux expertises étrangères dans les différents secteurs industriels du pays.

Une politique de capital humain qui s'affirme comme l'un des piliers décisifs de l'industrialisation du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La BAD en mission exploratoire

La BAD en mission exploratoire

Le secteur de l'élevage attire l'attention des grands bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement (BAD) mène actuellement une mission exploratoire, en partenariat avec la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles (CTOP), pour identifier les opportunités d'investissement dans les filières bovine, avicole et petits ruminants.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.