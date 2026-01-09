Mission ministérielle dans le nord pour accélérer les travaux

Rubriques

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adedze, a conduit jeudi une mission d'inspection dans les régions de la Kara et des Savanes pour évaluer l'avancement des travaux destinés à rétablir l'approvisionnement en eau potable dans le nord du pays.

Accompagné du ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, M. Adedze a rappelé aux entreprises et équipes de contrôle l'impératif du respect des délais d'exécution. La visite a permis de donner des directives claires pour accélérer la mise en œuvre des solutions.

Dans la Kara, la délégation a inspecté le barrage de la Kozah et les sites de forage en cours de réalisation. Dans les Savanes, elle s'est rendue à Mango pour constater l'état d'avancement de la prise en rivière et de la station de production. À Dapaong, trois installations ont été évaluées : le château d'eau de Timbou, la station de traitement de Dalwak et les équipements de la base militaire de Nioukpourma.

"C'est toute une batterie d'actions qui a été enclenchée dans la partie septentrionale du pays sur instruction du président du Conseil Faure Gnassingbé", a déclaré le M. Adedze. 

"Des instructions ont été données en matière de mesures urgentes, à court terme et à long terme, car pour le Président du Conseil, il s'agit de joindre l'action à la parole, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire."

