Filets sociaux : 100 millions de dollars de la Banque mondiale

La Banque mondiale a approuvé le 23 juin un financement de l'Association internationale de développement (IDA) de 100 millions de dollars pour soutenir les efforts du Togo afin d’augmenter la couverture de son nouveau programme de filets sociaux et renforcer ses systèmes inter-opérables de prestations sociales.

Le ‘programme d'Assistance sociale transformatrice pour la résilience au Togo’ (ASTRE) étendra sa couverture de transferts monétaires à tous les ménages identifiés comme extrêmement pauvres, avec un accent sur les femmes, afin de stimuler leur résilience et briser le cycle de la pauvreté héréditaire par des investissements ciblés dans le capital humain.

ASTRE vise à sortir de la pauvreté 1,24 million de personnes d'ici 2029.

Le programme affiche des objectifs ambitieux : il permettra d'appuyer le déploiement par le gouvernement d'une couverture à 100 % des populations extrêmement pauvres (soit 1,8 million de personnes) éligibles aux transferts monétaires.

Il apportera une réponse aux chocs à quelque 250.000 ménages vulnérables aux conflits, au climat, ou aux chocs sanitaires.

En complément, il donnera également accès à des informations sanitaires et à des mesures en faveur de l'alphabétisation financière.

ASTRE appuiera les efforts du gouvernement pour mobiliser les innovations récentes en matière de systèmes de prestation de services, en établissant un système d'information sociale inter-opérable (SISI) garantissant la protection des données, le respect de la vie privée et des mesures de cybersécurité.

Le système repose tout d'abord sur l'identification inclusive et unique de toutes les personnes vivant sur le territoire.

Dans un second temps, une campagne universelle de recensement et d'enregistrement des ménages pauvres et vulnérables au sein d'un registre social évolutif appuiera l'évaluation des besoins et des conditions pour l’éligibilité aux filets de protection sociale, en utilisant des données à jour, fournies avec un consentement éclairé.

Dans un troisième temps, une plateforme de paiement multiprogrammes et multifournisseurs transférera directement les bénéfices du Trésor vers les comptes d'argent mobile des bénéficiaires désignés.

Enfin, le système contribuera à l'élaboration d'un laboratoire de données, pour concevoir des politiques fondées sur des données probantes et assurer un suivi et évaluation rigoureux.