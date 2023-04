Formation et compétence

Développer les compétences locales, initier de nouveaux programmes de formation, c’est l’objectif que s’est fixée la Fondation allemande Konrad-Adenauer.

Un forum sur sur ce thème s’est ouvert lundi à Lomé en présence d’élus, d’entrepreneurs, de banquiers et d’économistes. Une initiative de l’ambassade d’Allemagne.

Le pays dispose d’une jeunesse dynamique qui veut s’instruire et se former et participer ainsi au développement de leur pays.

Reste à générer de la compétence et à canaliser les potentialités, indique Rafael Merz qui travaille pour la Fondation.