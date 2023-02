Gouvernance concertée du secteur agricole

Faure Gnassingbé a assisté samedi à Atakpamé (région des Plateaux) à la clôture du Forum des producteurs agricoles du Togo (FOPAT).

Plus de 800 professionnels ont assisté à cette rencontre au cours de laquelle il a été question de l’amélioration de la productivité, de l’accès aux financements et de la disponibilité des intrants agricoles.

‘L’agriculture demeure le socle de développement et une source de création d'emplois. C’est pourquoi, dans le processus de modernisation du secteur, l’agriculteur et l’éleveur devront être considérés comme des entrepreneurs pour soutenir la production, la transformation et la mise sur le marché’, a déclaré Antoine Lékpa Gbégbéni, le ministre de l'Agriculture.

Le FOPAT à Atakpamé fait suite à ceux de Dapaong et de Tsévié.

Le président de la République s'est entretenu avec les agriculteurs et a remis des équipements.

Initiative présidentielle, le FOPAT est un cadre d’échanges, d’écoute et de partage d’expériences.

Cette initiative s’inscrit dans la vision d’une gouvernance concertée à travers laquelle les échanges inclusives permettent de dégager des approches consensuelles.