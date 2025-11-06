Plus de bourses pour renforcer l’accès à la formation IFAD

Sous la houlette de l’Agence éducation-développement (AED), les Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD) poursuivent leur mission de formation qualifiante et professionnalisante pour la jeunesse.

Alors que les résultats enregistrés depuis sept ans témoignent d’un réel impact sur l’insertion des jeunes, des démarches sont actuellement en cours pour aller encore plus loin, notamment grâce à la recherche de bourses supplémentaires auprès des partenaires techniques et financiers.

« Actuellement, plus de 60% des frais de formations sont subventionnés par l’État. Et avec ces bourses, nous pensons que de plus en plus de jeunes pourront bénéficier de la formation des IFAD », a déclaré Etsè Tommy, directeur adjoint du suivi des IFAD.

Depuis leur lancement en 2019, les IFAD ont accueilli environ 500 étudiants, dont 370 déjà diplômés, avec un taux d’insertion professionnelle de 65%, preuve de l’efficacité du modèle. Les filières existantes – élevage, aquaculture, bâtiment, et énergies renouvelables – ont permis à plusieurs jeunes de créer leurs propres activités.

À Dapaong, des diplômés ont mis en place une unité de production et de commercialisation de poissons sur le barrage de Karome.

Dans la région des Plateaux, à Datcha, des projets individuels spécialisés dans la production d’alevins sont également en cours. Quant aux jeunes formés à l’IFAD bâtiment, plusieurs ont déjà créé leur propre entreprise ou intégré des chantiers privés.

La spécificité des IFAD réside dans leur approche pédagogique en alternance : les apprenants suivent simultanément des cours théoriques et des stages pratiques en entreprise. Une méthode qui les plonge dès le début dans la réalité du monde professionnel, leur offrant ainsi une meilleure employabilité.

L’ambition du gouvernement, à travers ce projet novateur, est de faire des IFAD un levier majeur de réduction du chômage, en fournissant aux jeunes une formation en phase avec les besoins du marché du travail et les priorités de développement du pays.