Innovation et formation

À l'heure où le gouvernement finalise sa feuille de route 2026-2040, les ingénieur entendent peser dans les ambitions de développement du pays. L'Association des professionnels diplômés de l'École supérieure d'ingénieurs (APD ENSI), présidée par Marius Bagny, l’a indiqué.

Au cœur de la stratégie : le mentorat des jeunes diplômés de l'ENSI, en pleine transformation en École polytechnique de Lomé (EPL), et la promotion de l'innovation à travers la création d'un Prix annuel doté de 500 000 Fcfa, destiné à récompenser les projets les plus porteurs de solutions pour le développement national.

« Il s'agit de travailler pour que l'innovation portée par les diplômés de l'EPL ou de l'ENSI soit plus visible », a déclaré Marius Bagny, qui annonce également une série d'actions pour renforcer la gouvernance de l'association et consolider son rôle de réseau d'expertise et de solidarité.