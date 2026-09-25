Savanes : le PNUD forme les femmes et les jeunes

La région des Savanes reste confrontée à des menaces sécuritaires persistantes.

Le renforcement de l'autonomisation économique devient donc un enjeu de développement et un levier de cohésion sociale pour les populations locales.

C'est dans cette dynamique que la deuxième phase du projet « Renforcement de la résilience et de l'engagement des communautés pour prévenir et répondre à l'extrémisme violent dans les pays du Corridor Atlantique » (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo) a été lancée dans la région.

Dans ce cadre, le PNUD organise, jusqu'au 8 octobre, des sessions de formation destinées à plusieurs centaines de femmes et de jeunes issus de filières telles que le riz, le maïs, l'élevage de petits ruminants et de volailles.

Les formations déployées dans plusieurs localités portent sur l'utilisation du numérique, la promotion des produits en ligne, le e-commerce et les services financiers numériques.

Financé par le Danemark et la Norvège, l’initiative vise à faciliter l'accès des acteurs de ces filières aux marchés extérieurs, à améliorer les revenus des producteurs et à renforcer la résilience de leurs activités économiques.