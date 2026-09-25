Le contournement de Sokodé bientôt achevé

La voie de contournement de Sokodé, dans la région Centrale, approche de sa mise en service. Le délai théorique de 27 mois prévu pour la réalisation de cette infrastructure arrive à échéance le 30 septembre prochain, laissant entrevoir la fin prochaine des travaux.

Lancé en janvier 2025, le projet porte sur la construction d'une route de 16 kilomètres à l'ouest de la ville, reliant Tchalo, sur la RN1, à Kidèoudè, également sur la RN1, en passant par l'axe Sokodé-Bassar (RN17).

Le chantier comprend deux sections : Tchalo-Kpario (12,7 kilomètres) et Kpario-Kidèoudè (3,3 kilomètres).

Ce contournement doit permettre de fluidifier la circulation autour de Sokodé et de réduire le passage des poids lourds dans le centre-ville, un enjeu important pour la sécurité routière et la mobilité sur l'axe Lomé-Sokodé.

Sa mise en service devrait ainsi offrir un itinéraire alternatif aux véhicules en transit et contribuer à améliorer durablement les conditions de circulation en ville.