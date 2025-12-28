Investissements dans l’eau et l’assainissement

Les pouvoirs publics ont engagé une série de projets d’envergure dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, avec l’objectif d’améliorer durablement l’accès aux services essentiels, en particulier dans la capitale et ses environs.

À Lomé, plusieurs infrastructures sont prévues dans le cadre de la construction de stations d’épuration des eaux usées.

Le programme comprend la mise en place de 88,5 kilomètres de réseau primaire, 490,6 kilomètres de réseau tertiaire et 7,3 kilomètres de réseau de décharge. À cela s’ajoute la construction de 20 stations de pompage et de relevage, ainsi qu’une station de traitement des eaux usées d’une capacité de 86 750 mètres cubes.

Dans le cadre de la valorisation des ressources en eau du fleuve Mono, les autorités projettent également la construction d’une station de traitement des eaux usées capable de traiter jusqu’à 200 000 mètres cubes par jour. Ce projet vise à renforcer l’approvisionnement en eau et à sécuriser les usages domestiques et économiques.

Par ailleurs, il est prévu la construction d’un château d’eau d’une capacité de 5 000 mètres cubes, accompagné d’une station de pompage de 6 176 kW, reliée par 66 kilomètres de conduites.

D’autres infrastructures sont également à l’étude, notamment des réservoirs de stockage de 20 000 mètres cubes et de 5 000 mètres carrés, ainsi qu’une station de pompage d’une puissance de 732 kW.

Ces investissements s’inscrivent dans une stratégie visant à combler le déficit entre le niveau actuel d’accès à l’eau gérée de manière sécurisée, estimé à environ 19 %, et l’objectif national d’un accès universel à l’horizon 2030.