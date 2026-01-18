Rubriques

Tendances:
Développement

La riziculture se modernise pour accroître la production

Les autorités en charge de l’agriculture renforcent leurs actions pour développer la riziculture au et améliorer la sécurité alimentaire.

Une réponse aux défis de la sécurité alimentaire. © republicoftogo.com

Les autorités en charge de l’agriculture renforcent leurs actions pour développer la riziculture au et améliorer la sécurité alimentaire.

Samedi, des producteurs ont été formés aux systèmes de riziculture intensive, aux techniques de préparation des parcelles, au choix des semences selon les sols, à la gestion rationnelle de l’eau, ainsi qu’aux bonnes pratiques de récolte et de conservation. La formation a également porté sur la gestion d’une exploitation agricole, notamment la planification des travaux.

Organisée par le ministère de l’Agriculture, l’initiative vise à améliorer les rendements en remplaçant des méthodes traditionnelles qui appauvrissent les terres.

« Cette initiative est une réponse concrète aux défis de la productivité et de la sécurité alimentaire. Ces nouvelles connaissances vont transformer durablement la riziculture locale », a déclaré Aziakou Komlan, président de la Chambre de l’agriculture de la région Maritime.

Les autorités entendent ainsi professionnaliser la filière afin d’augmenter la production et de répondre à la forte demande des populations.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.