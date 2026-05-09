Investissements publics en hausse

Les investissements publics dans les travaux publics, les transports et les infrastructures qui étaient de 100,2 milliards de Fcfa en 2025 à 179 milliards cette année.

L'essentiel sera orienté vers la modernisation du réseau routier, construction et réhabilitation de routes, ponts et autres infrastructures de transport, ainsi que vers la réalisation d'équipements administratifs.

Fluidifier et faciliter la mobilité des personnes et des marchandises dans le pays.

Des routes en bon état, ce sont des producteurs agricoles qui acheminent leurs récoltes vers les marchés sans pertes inutiles. Ce sont des populations rurales qui accèdent plus facilement aux services de santé, d'éducation et aux administrations. Ce sont des entreprises qui réduisent leurs coûts logistiques. Et ce sont des investisseurs étrangers qui voient dans un pays bien connecté une destination plus attractive.

Dans un contexte d'explosion démographique, le Togo compte aujourd'hui environ 9 millions d'habitants, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2050, la question des infrastructures n'est pas seulement économique. Elle est stratégique. Anticiper les besoins en mobilité, structurer le territoire de manière cohérente, désenclaver les régions les plus reculées, autant de chantiers qui conditionnent la capacité du pays à absorber sa croissance démographique sans générer de nouvelles fractures territoriales.

Cette hausse des investissements publics envoie également un message clair aux partenaires étrangers et aux investisseurs privés : le Togo investit dans ses fondations. Les routes et les ponts ne sont pas des dépenses, ce sont des multiplicateurs économiques, des infrastructures qui renforcent l'impact de tous les autres investissements réalisés.

Le Togo consolide ainsi sa position de pays stable, prévisible et déterminé à construire, littéralement, les conditions de sa prospérité future.