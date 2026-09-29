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Kara : de l'eau potable pour 45.000 foyers

La ville de Kara et ses zones périphériques, confrontées à des problèmes récurrents d'approvisionnement en eau potable, vont bénéficier d'un nouveau projet.

Séna Alipui lance le chantier © DR

La ville de Kara et ses zones périphériques, confrontées à des problèmes récurrents d'approvisionnement en eau potable, vont bénéficier d'un nouveau projet.

Séna Alipui, le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, a lancé lundi un projet d'alimentation en eau potable.

Financé par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), la Banque islamique de développement (BID) et l'État, le projet est évalué à 45,88 millions d'euros. 

Il prévoit la mobilisation de nouvelles ressources en eau, la construction d'une station de traitement, la pose de plusieurs dizaines de kilomètres de conduites et la réhabilitation d'infrastructures existantes. 45.000 ménages sont concernés.

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