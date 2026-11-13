Kara et Savanes misent sur l’agriculture entrepreneuriale

La ville de Kara accueille la première édition du Forum Agribusiness, consacré au développement des chaînes de valeur agricoles dans les régions de Kara et des Savanes, dans le nord du Togo.

Organisée par Compassion International avec les gouvernorats des deux régions et le ministère de l’Agriculture, la rencontre vise à promouvoir une agriculture tournée vers l’entrepreneuriat, l’emploi et les revenus. Il s’agit de mieux valoriser les productions, d’augmenter les revenus des acteurs des filières et de les rendre plus compétitifs.

Pour les autorités locales, cela suppose un changement de modèle. « Il nous faut passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture entrepreneuriale avec des revenus à la hauteur des efforts des agriculteurs », a déclaré Gnigbangou Gountibote, secrétaire général du gouvernorat de Kara. Selon lui, il faudra pour cela mieux organiser les filières, développer la transformation locale et renforcer les circuits de commercialisation.

Les participants se penchent aussi sur les moyens de rendre les chaînes de valeur plus compétitives et plus résistantes aux aléas climatiques, qui fragilisent le secteur.