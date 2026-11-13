Rubriques

Tendances:
Développement

Kara et Savanes misent sur l’agriculture entrepreneuriale

La ville de Kara accueille la première édition du Forum Agribusiness, consacré au développement des chaînes de valeur agricoles dans les régions de Kara et des Savanes, dans le nord du Togo.

Moderniser le secteur © republicoftogo.com

La ville de Kara accueille la première édition du Forum Agribusiness, consacré au développement des chaînes de valeur agricoles dans les régions de Kara et des Savanes, dans le nord du Togo.

Organisée par Compassion International avec les gouvernorats des deux régions et le ministère de l’Agriculture, la rencontre vise à promouvoir une agriculture tournée vers l’entrepreneuriat, l’emploi et les revenus. Il s’agit de mieux valoriser les productions, d’augmenter les revenus des acteurs des filières et de les rendre plus compétitifs.

Pour les autorités locales, cela suppose un changement de modèle. « Il nous faut passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture entrepreneuriale avec des revenus à la hauteur des efforts des agriculteurs », a déclaré Gnigbangou Gountibote, secrétaire général du gouvernorat de Kara. Selon lui, il faudra pour cela mieux organiser les filières, développer la transformation locale et renforcer les circuits de commercialisation.

Les participants se penchent aussi sur les moyens de rendre les chaînes de valeur plus compétitives et plus résistantes aux aléas climatiques, qui fragilisent le secteur.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Eau potable disponible en quantité

Eau potable disponible en quantité

En saison sèche, les robinets de Kara tarissent souvent. La deuxième phase du projet d’alimentation en eau potable doit changer la donne : 50 % d’eau en plus chaque jour, et une distribution plus régulière pour plus de 200 000 personnes.

Du lait frais produit localement

Du lait frais produit localement

Une vingtaine d’acteurs de la filière laitière d’Afrique de l’Ouest, dont des structures togolaises, ont reçu mercredi plus de 4 millions d’euros de subventions.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.