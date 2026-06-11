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Kara, Savanes : soutien de l'Allemagne

Le gouvernement a lancé mercredi à Kara le projet « Gnozou », Développement territorial intégré et bonne gouvernance au Togo, avec l'appui de la coopération allemande via la GIZ.

Koamy Gomado Gbloekpo © DR

Le gouvernement a lancé mercredi à Kara le projet « Gnozou », Développement territorial intégré et bonne gouvernance au Togo, avec l'appui de la coopération allemande via la GIZ.

Financé à hauteur de 7,4 millions d'euros par le ministère allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), ce projet de quatre ans (2026-2029) cible les régions de la Kara et des Savanes, deux zones du nord du pays.

L'objectif est d’ accompagner les collectivités territoriales dans la planification locale, la gouvernance financière et le développement économique, afin d'améliorer les conditions de vie des populations.

« Ce projet marque une nouvelle phase décisive dans le processus de décentralisation au Togo », a souligné le ministre délégué chargé du Développement local, Koamy Gomado Gbloekpo, saluant la qualité de la coopération germano-togolaise.

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