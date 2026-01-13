L'ambition africaine d'électrification devient réalité

Le Togo a rejoint 16 autres nations africaines engagées dans l'initiative continentale Mission 300.

Mission 300 est une initiative lancée en avril 2024 par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour connecter 300 millions de personnes à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030.

Près de 600 millions de personnes vivent sans accès à l’électricité dans cette région du monde.

Pour accélérer l'accès à l'énergie, la BM connectera 250 millions de personnes à l'électricité et la BAD 50 millions supplémentaires d'ici 4 ans.

Mission 300 a déjà permis de connecter 32 millions de personnes à une électricité fiable.

La Sierra Leone, le Tchad, le Togo et le Libéria ont récemment uni leurs forces pour lancer le premier appel d'offres solaire multi-pays connecté au réseau en Afrique, réduisant les coûts de plus de 70%.

Pour atteindre les objectifs, on estime qu'il faudra environ 30 milliards de dollars de financement public et au moins 10 milliards de dollars d'investissement privé.

Pour le Togo, qui a fait de l'accès universel à l'électricité une priorité nationale, cette initiative continentale offre un cadre de financement et d'expertise technique précieux. Elle permet au pays d'accélérer ses propres programmes tout en bénéficiant des meilleures pratiques développées dans les autres pays participants.

L'adoption du Pacte national de l'énergie en septembre 2025 a constitué une étape préalable essentielle, fixant les objectifs, les stratégies et les mécanismes de gouvernance nécessaires pour coordonner les efforts nationaux. L'adhésion à Mission 300 vient compléter ce dispositif en apportant les ressources financières et l'appui institutionnel des partenaires au développement.

L'électrification n'est pas qu'une question technique, c’est un puissant levier de développement. Elle conditionne l'accès aux services essentiels, la productivité économique, l'attractivité des territoires et la qualité de vie des populations. En milieu rural, où le déficit d'accès reste le plus important, l'arrivée de l'électricité peut transformer radicalement les perspectives locales.

Avec Mission 300, le Togo se donne les moyens de rattraper son retard et de tenir sa promesse d'accès universel à l'électricité d'ici 2030.