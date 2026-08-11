Rubriques

Tendances:
Développement

L'ITRA veut faire décoller le rendement du soja togolais

Cultiver le soja rapporte encore trop peu. Dans les champs, le rendement moyen tourne autour d'1 tonne à l'hectare, alors que le potentiel réel pourrait atteindre 2 à 3,5 tonnes.

La recherche au secours des rendements © republicoftogo.com

Cultiver le soja rapporte encore trop peu. Dans les champs, le rendement moyen tourne autour d'1 tonne à l'hectare, alors que le potentiel réel pourrait atteindre 2 à 3,5 tonnes.

Pour combler cet écart, l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) a intensifié ses travaux ces dernières années, avec un objectif simple : mettre à disposition des producteurs des semences plus performantes.

Résultat, quatre nouvelles variétés de soja ont été inscrites cette année au catalogue et sont désormais capables de produire beaucoup plus, en moins de temps : jusqu'à 3,5 tonnes à l'hectare en 90 à 100 jours pour la meilleure d'entre elles, contre à peine 1 tonne aujourd'hui avec les semences classiques.

Ces résultats ont été présentés aux acteurs de la filière, réunis au sein du Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo (CIFS-Togo).

Au-delà des semences, l'ITRA poursuit ses recherches sur d'autres aspects essentiels à la réussite des cultures : la meilleure façon de semer, des pratiques plus respectueuses de l'environnement, la lutte contre les maladies, la santé des sols et une fertilisation plus efficace. 

Autant de pistes qui, mises bout à bout, doivent permettre à la filière soja togolaise de mieux exploiter son potentiel.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

9,84 milliards de FCFA pour l'eau potable à Lomé

9,84 milliards de FCFA pour l'eau potable à Lomé

Le Projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de Lomé (AEP Lomé Phase 2) mobilise 9,84 milliards de Fcfa pour renforcer les capacités de production, de stockage et de distribution d'eau potable dans le Grand Lomé, avec le soutien financier de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne.

Anakoma Bikpéta prend les rênes de l'agropole de Kara

Anakoma Bikpéta prend les rênes de l'agropole de Kara

122 % de rendement en plus pour le maïs, 75 % pour le riz, 27 % pour le soja : l'agropole pilote de Kara affiche des résultats que les pouvoirs publics entendent désormais consolider, avec ses 39 zones d'aménagement agricole planifié (ZAAP) couvrant 12 350 hectares.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.