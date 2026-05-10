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La nutrition de la petite enfance au cœur d'un grand rendez-vous à Lomé

Du 11 au 13 mai, experts internationaux, représentants d'organisations onusiennes et universitaires se réunissent dans la capitale togolaise pour débattre des enjeux nutritionnels des jeunes enfants africains.

Un large débat régional © republicoftogo.com

Lomé devient cette semaine le carrefour de la réflexion sur la nutrition infantile en Afrique. Une conférence régionale sur la nutrition et la petite enfance en Afrique de l'Ouest et du Centre se tient du 11 au 13 mai, réunissant des experts et décideurs venus de toute la sous-région et au-delà.

La conférence mobilise des représentants des grandes organisations internationales,  Banque mondiale, Programme alimentaire mondial (PAM), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF, ainsi que des professeurs d'universités spécialisés dans les questions de nutrition, de santé infantile et de développement de la petite enfance.

La malnutrition infantile reste l'un des défis sanitaires les plus préoccupants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Retards de croissance, carences en micronutriments, malnutrition aiguë, ces problèmes affectent des millions d'enfants de moins de cinq ans et compromettent leur développement cognitif et physique à long terme, avec des conséquences durables sur le capital humain des nations concernées.

Pour le Togo, accueillir cette rencontre est à la fois une reconnaissance de son engagement en matière de santé publique et une opportunité de partager ses propres expériences, notamment les avancées réalisées dans le cadre du programme FSRP et des initiatives de formation des femmes aux pratiques nutritionnelles.

Trois jours pour débattre, partager et construire des solutions communes.

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