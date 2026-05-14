Thermique et solaire, une cohabitation stratégique assumée

Malgré l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables, les pouvoirs publics ont réaffirmé jeudi le rôle stratégique et irremplaçable des infrastructures thermiques dans le système électrique national.

Deux opérateurs assurent aujourd'hui la production : Contour Global exploite depuis octobre 2010 une centrale de 100 MW, Kekeli Efficient Power opère depuis septembre 2022 une centrale à cycle combiné de 65 MW.

Enfin, le Togo s’approvisionne grâce au West African Gas Pipeline.

« Ces centrales permettent de garantir la continuité de la fourniture d'électricité, notamment pendant les périodes de forte demande ou en cas de baisse de la production hydroélectrique ou solaire », souligne le ministère de l'Énergie.

La stratégie togolaise repose sur un équilibre assumé : développer massivement le solaire tout en conservant la flexibilité thermique pour sécuriser l'approvisionnement.

Une approche pragmatique qui porte ses fruits, le taux d'accès à l'électricité est passé de 58% en 2022 à 75,6% en 2025, confirmant la trajectoire vers l'accès universel à l'horizon 2030.

L'énergie propre est l'objectif. La sécurité d'approvisionnement est la condition.