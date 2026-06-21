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Montée en puissance

Quatre ans après sa mise en service, la centrale solaire de Blitta monte en puissance.

La centrale de Blitta © DR

Quatre ans après sa mise en service, la centrale solaire de Blitta monte en puissance.

Lancée avec une capacité de 50 MW, l'infrastructure passera bientôt à 100 MW, avec un système de stockage renforcé atteignant 14 MWh.

Exploitée par AMEA (Emirats Arabes Unis), la centrale figure parmi les plus importants projets solaires d'Afrique de l'Ouest. Elle alimente actuellement près de 600 000 ménages et de nombreuses entreprises.

Cette extension s'inscrit dans la stratégie visant à accroître la part des énergies renouvelables et à atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. 

Le taux d'accès est passé de 50% en 2020 à 75% en 2025.

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