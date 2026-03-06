Rubriques

Tendances:
Développement

La Banque mondiale salue les résultats de son projet frontalier

Une région en pleine mutation © republicoftogo.com

La Banque mondiale a exprimé jeudi sa satisfaction quant aux résultats du projet de Cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée (COSO), à l'issue d'une tournée d'évaluation dans les régions Savanes et Kara.

« Nous nous réjouissons des résultats obtenus sur le terrain et félicitons la coordination du projet pour la qualité du travail abattu », a déclaré Marie Chantal Uwanyiligira, directrice de division pour plusieurs pays africains, exprimant sa conviction que les infrastructures réalisées renforceront durablement la résilience des communautés bénéficiaires.

La délégation a passé en revue les nombreuses réalisations du projet : forages d'adduction d'eau potable, bâtiments scolaires, marchés, infrastructures sanitaires, ainsi que des appuis en matière d'énergie, d'agriculture et d'initiatives économiques locales.

Lancé en 2021 avec un investissement total de 47 milliards de Fcfa, dont 33 milliards d'investissements structurants et 14 milliards de financement additionnel, COSO cible les populations des zones frontalières du nord, particulièrement exposées à la fragilité socio-économique et aux tensions communautaires.

COSO concerne les régions frontalières du nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana et  du Togo.

Au Togo, le projet est exécuté par l'ANADEB dans 40 cantons frontaliers, dont 36 dans la région des Savanes, 2 dans la région de la Kara et 2 dans la région Centrale. 

Il est basé sur une approche de développement conduit par la communauté (DCC), une approche décentralisée qui met l'accent sur les priorités définies par les communautés elles-mêmes, qui les responsabilise et leur donne les moyens de participer activement à leur propre essor. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La BAD en mission exploratoire

La BAD en mission exploratoire

Le secteur de l'élevage attire l'attention des grands bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement (BAD) mène actuellement une mission exploratoire, en partenariat avec la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles (CTOP), pour identifier les opportunités d'investissement dans les filières bovine, avicole et petits ruminants.

Cinq ans d'engagements, un bilan à défendre

Cinq ans d'engagements, un bilan à défendre

Le Togo sera au rendez-vous de juillet 2026. Le pays a confirmé sa participation au Forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui se tiendra à New York, où il présentera son cinquième rapport national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.