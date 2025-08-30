Marché à bétail à Tsevié : un chantier structurant pour l’économie locale

Un nouveau marché dédié à la vente de bétail a été inauguré vendredi à Tsevié (préfecture de Zio) par le ministre d’État chargé des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Yark Damehane.

Cette infrastructure a été réalisée avec le soutien financier de la Commission de l’UEMOA. Elle vise à améliorer les conditions de travail des acteurs de la filière élevage, tout en structurant l’économie locale.

Érigé sur une superficie de 3 hectares, le marché a nécessité un investissement de 140 millions de Fcfa. Il respecte les normes internationales en matière de commerce de bétail et d’hygiène.

Lors de son discours, M. Damehane a souligné que ce marché incarne « la volonté du gouvernement de moderniser le secteur de l’élevage».

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faciliter l’accès des zones rurales et semi-urbaines aux infrastructures socio-économiques de base, tout en encourageant la transformation structurelle du secteur agro-pastoral.