Plus de 2000 jeunes attendus à Lomé pour façonner l’avenir du Togo

La capitale togolaise abrite ce samedi la deuxième édition du Youth Delivery Lab (YDL), un cadre d’échanges et de réflexion dédié à la jeunesse.

Le YDL 2025 se veut un catalyseur d’engagement civique et un partenaire stratégique de l’action publique.

La rencontre offre aux jeunes un outil pour mettre leur créativité et leur dynamisme au service du développement, mais aussi un canal pour informer l’action publique sur leurs attentes et leur vision. C’est également un espace de réseautage professionnel et de partage des bonnes pratiques.

Le programme de cette année est articulé autour de sujets jugés cruciaux pour l’avenir du pays :

Développement de l’agro-industrie : opportunités entrepreneuriales et leviers pour en faire un moteur de création d’emplois.

Paix et cohésion sociale : rôle de la jeunesse dans la préservation de la stabilité et de l’unité nationale.

Dynamisation de l’industrie du sport : transformer ce secteur en levier économique et en outil d’insertion professionnelle.

Après une première édition réussie en 2023 qui avait réuni près de 600 jeunes, le YDL 2025 ambitionne de rassembler plus de 2 000 participants, issus de toutes les régions et de la diaspora. Étudiants, jeunes entrepreneurs, chercheurs, acteurs associatifs et professionnels des secteurs public et privé prendront part aux échanges.

L’évènement se déroule sous le haut patronage de Faure Gnassingbé, président du Conseil.