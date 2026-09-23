Rubriques

Tendances:
Développement

Le Togo avance vers sa future centrale thermique bifuel

Le gouvernement a fait le point mardi sur l'état d'avancement du processus devant aboutir à la construction d’une nouvelle centrale thermique bifuel de 120 MW, avec l'appui financier de la Banque mondiale.

Electricité pour le plus grand nombre © republicoftogo.com

Le gouvernement a fait le point mardi sur l'état d'avancement du processus devant aboutir à la construction d’une nouvelle centrale thermique bifuel de 120 MW, avec l'appui financier de la Banque mondiale.

La centrale reposera sur des groupes moteurs bicombustibles fonctionnant principalement au gaz naturel, avec un combustible liquide en appoint.

Selon le ministère délégué chargé de l'Énergie, cet ouvrage répond au besoin de renforcer la capacité pilotable du système électrique national, alors que la demande continue de progresser. « Au premier trimestre 2026, la pointe de consommation était estimée à 360 MW, avec une croissance d'environ 10 % par an. La nouvelle centrale apportera une capacité mobilisable en fonction des besoins du réseau, notamment pendant les périodes de forte demande », indique le ministère.

Les autorités assurent que le processus de sélection de l'entreprise prestataire suit son cours, avec la tenue d'une réunion de mobilisation anticipée du marché (Early Market Engagement, EME). 

Selon le calendrier indicatif, le lancement de la procédure de sélection est envisagé au quatrième trimestre 2026.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Soja : des motos pour booster la production

Soja : des motos pour booster la production

Pour atteindre l'objectif de 500 000 tonnes fixé pour la campagne de soja, les commerçants-exportateurs ont décidé de ne plus se contenter d'attendre la récolte : ils veulent désormais s'impliquer directement en amont, auprès des producteurs, pour préserver la dynamique de la filière et améliorer les rendements.

Bitume frais pour un Togo qui avance

Bitume frais pour un Togo qui avance

Le gouvernement se prépare à lancer une quinzaine de chantiers dans le cadre du Programme national d'entretien routier 2026. Près de 2,3 milliards de Fcfa seront mobilisés pour améliorer l'état de plusieurs axes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.