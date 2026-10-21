Le nucléaire civil est la solution

Lomé accueillera du 1er au 3 juin 2027 la troisième édition du Nuclear Energy Innovation Summit for Africa (NEISA).

Le ministre délégué chargé de l’Énergie et des Mines, Robert Eklo, en a dévoilé les grandes lignes mardi, en présence de Lassina Zerbo, ancien Premier ministre du Burkina Faso.

En se portant candidat à l’organisation de ce sommet, le Togo envoie un signal clair : l’atome fait désormais partie de sa réflexion énergétique.

L’argument avancé par les autorités tient en un mot : la stabilité. Là où les centrales solaires et éoliennes dépendent de l’ensoleillement ou du vent, une centrale nucléaire fournit une électricité continue, quelles que soient les conditions météorologiques.

Le nucléaire permettrait de réduire les émissions de carbone tout en soutenant la croissance économique. Le ministre insiste aussi sur la sécurité : « Le nucléaire est l’une des énergies les plus sûres », assure-t-il, soulignant que le Togo a adhéré à plusieurs traités internationaux sur la sûreté et la sécurité nucléaires pour prévenir tout risque d’accident.

Reste un problème majeur. La construction d’une centrale nucléaire à usage civil représente un investissement colossal. Le Togo devra donc emprunter ou s’appuyer sur des PPP.

Mais aucun projet concret n’est dans les cartons pour le moment. Seul le concept est sur la table.