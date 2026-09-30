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Le programme Forêts et paysans de la FAO vers une possible troisième phase

Après deux phases ayant mobilisé plus de 2 milliards de Fcfa, le programme Mécanisme Forêts et paysans (FFF), mené par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pourrait connaître une troisième phase d'exécution au Togo.

Oyetounde Djiwa © republicoftogo.com

Après deux phases ayant mobilisé plus de 2 milliards de Fcfa, le programme Mécanisme Forêts et paysans (FFF), mené par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pourrait connaître une troisième phase d'exécution au Togo.

La FAO s'appuie sur les résultats enregistrés depuis le lancement en 2019.

Entre 2019 et 2026, plus de 4,6 millions de dollars ont été investis en faveur des organisations de producteurs et de la gestion durable des paysages. 

« Investir directement dans les organisations de producteurs, c'est renforcer les économies rurales, restaurer les paysages et ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes et les jeunes », a souligné Oyetounde Djiwa, chargé de bureau de la FAO à Lomé.

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