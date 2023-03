Le Togo est un réformateur solide

Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass sera vendredi à Lomé

Une visite qui a une portée symbolique, marquant notamment la solidité des fondamentaux économiques du Togo malgré la crise économique mondiale.

Ce déplacement intervient six mois après sa rencontre, en octobre 2022, avec Faure Gnassingbé, en marge des Assemblées de la Banque mondiale et du FMI à Washington.

Les deux hommes avaient alors évoqué les questions liées à la sécurité alimentaire et la transformation numérique en Afrique, avec un accent sur les réalisations majeures et les ambitions du Togo dans ces domaines.

La visite de demain permettra d’approfondir ces thématiques.

Elle s’articulera principalement au tour de la sécurité alimentaire avec la nécessité d’une réponse urgente aux besoins d’approvisionnement en engrais et un engagement à long terme pour un marché régional d’engrais dirigé par le secteur privé afin de renforcer la productivité agricole et soutenir les chaînes de valeurs agricoles.

Il sera aussi question de la transformation numérique visant à faire du Togo un hub digital .

Enfin, les questions sécuritaires ne seront pas absentes.

Le Togo est considéré comme 'un bon élève' en matière de réformes.

Selon la BM, le pays figure parmi les quatre pays non fragiles ayant connu une évolution positive (aux côtés du Rwanda, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée).

Il enregistre même une légère augmentation, portant son score global à 3,5 (3,3 en 2019), mieux que la moyenne régionale.

Concrètement, le Togo, décrit par la Banque comme « un réformateur solide parmi les pays IDA de la région ces dernières années », a effectué des avancées sur les questions de gestion économique, du secteur public et des institutions ainsi que celles des politiques structurelles, d’inclusion sociale et d’équité.

Entre autres mesures mises en œuvre, l’approche du Budget-Programme ou la digitalisation de l'administration fiscale. Au tableau, le Togo se classe 12ème sur 39 au niveau régional, et 7ème sur 20, en Afrique de l'Ouest et Centrale selon l’une des conclusions du dernier rapport de la Banque mondiale sur l’évaluation des politiques et institutions nationales pour l’Afrique publié l’année dernière.

S’agissant du portefeuille de la Banque mondiale au Togo, il comporte à ce jour 18 projets, dont 9 nationaux (d'un montant de 420,10 millions de dollars) et 9 projets régionaux ( pour 535,53 millions de dollars).

D’après le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Daigna, le pays est à 56% de taux d’exécution des projets, largement au-dessus de la moyenne recommandée de 20% par la Banque mondiale.

« C’est un partenariat très satisfaisant avec une vision et une feuille de route gouvernementale que nous accompagnons. Le Togo est le 2e pays de d’Afrique avec un portefeuille si conséquent ».

La Banque accompagne de nombreux projets dans l'agriculture, l’énergie, l’industrie, les nouvelles technologies, l’environnement…

Et plusieurs initiatives nouvelles seront engagées dans l’éducation pendant cette visite au cours de laquelle M. Malpass discutera également des opportunités de la filière avicole dans la sous-région avec des étudiants et chercheurs de l’Université de Lomé ainsi que les partenaires du Centre d’excellence régional sur les sciences aviaires (CERSA), financé par la Banque mondiale.