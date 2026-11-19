Le Togo et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) préparent leur prochain programme de coopération pays, qui couvrira la période 2028-2032.

Le bilan du cycle actuel (2024-2027) est jugé satisfaisant, même si des défis restent à relever.

Le programme de coopération pays (en anglais Country Programme Document, ou CPD) est la feuille de route qui fixe les priorités du PNUD dans un pays.

Il est négocié avec le gouvernement et approuvé par le conseil d’administration de l’agence onusienne. Il s’inscrit dans le cadre de coopération plus large qui lie le Togo à l’ensemble du système des Nations Unies. Le cycle actuel de ce cadre court jusqu’au 31 décembre 2027, et le nouveau doit commencer le 1er janvier 2028. C’est pour cela que les discussions s’ouvrent dès maintenant.

Le PNUD accompagne le Togo depuis le 21 mars 1977, sur la base d’un accord-cadre de coopération. Il intervient aujourd’hui dans de nombreux secteurs : santé, éducation, gouvernance économique, État de droit, numérisation des services publics, agro-industrie, entrepreneuriat, artisanat, infrastructures, électrification et autonomisation économique des femmes.

L’agence est aussi associée au Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), qui a permis d’équiper de nombreuses localités rurales.

« Le futur programme s’appuiera sur les acquis de cette coopération tout en apportant des réponses aux nouveaux enjeux de développement du pays », a déclaré Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD à Lomé.