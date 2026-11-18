L’Agence Togo Digital (ATD) lance un programme pilote pour former 20 000 agents de l’État aux compétences numériques de base. L’objectif est d’accélérer la modernisation de l’administration.

Le programme mise sur des méthodes de formation plus souples et plus innovantes. Elles devront fonctionner même là où la connexion Internet reste faible. À terme, chaque fonctionnaire, à Lomé comme dans une localité éloignée, pourra progresser à son rythme, directement depuis son lieu de travail.

L’initiative fait partie des missions de l’ATD, qui doit promouvoir l’innovation et renforcer les compétences numériques dans l’administration.