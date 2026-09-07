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Le Togo muscle son mix énergétique

La centrale solaire de Dalwak, à Dapaong dans la région des Savanes (nord du Togo), sera mise en service en novembre prochain.

La centrale de Dalwak permettra d'alimenter 61 localités rurales © republicoftogo.com

La centrale solaire de Dalwak, à Dapaong dans la région des Savanes (nord du Togo), sera mise en service en novembre prochain.

Elle affichera une capacité de production de 25 MW, couplée à un système de stockage par batteries de 36 MWh, une capacité de stockage qui permettra de restituer l'électricité produite en journée même après le coucher du soleil, garantissant ainsi une alimentation plus stable et continue pour les populations desservies.

Les travaux, lancés en avril 2025 pour une durée de douze mois, représentent un investissement substantiel.

Le chantier est confié à l'entreprise chinoise TBEA, spécialisée dans les infrastructures énergétiques.

Une fois opérationnelle, la centrale de Dalwak permettra d'alimenter 61 localités rurales réparties dans sept préfectures de la région des Savanes, bénéficiant à près de 30 000 foyers, soit environ 145 000 personnes. Un apport significatif pour une région du nord du pays où l'accès à l'électricité reste encore inégal par rapport aux zones urbaines du sud.

Cette nouvelle centrale illustre la stratégie du Togo de diversifier progressivement son parc de production électrique, en développant sa filière solaire aux côtés des sources thermiques et hydroélectriques existantes. 

L'objectif de ce mix énergétique est double : réduire la dépendance du pays aux importations d'électricité et de gaz en provenance des pays voisins, et renforcer la résilience du réseau national face aux fluctuations de l'offre régionale.

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