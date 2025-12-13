Marketing utile

Dans le cadre du processus de décentralisation, le secteur privé a fait part de ses préoccupations à la GIZ, bras technique de la Coopération allemande.

Au cœur des échanges figure la stratégie de marketing territorial portée par le partenaire allemand. Cet outil vise à aider les collectivités territoriales à mieux valoriser leurs potentialités économiques, culturelles et touristiques, renforcer leur image et attirer des investissements durables.

Si les autorités y voient une opportunité pour le secteur privé, les opérateurs économiques estiment que plusieurs pré-requis doivent être mis en place par les communes. Dans la filière soja, ils recommandent notamment la création de plateformes locales regroupant les entreprises afin de maintenir un dialogue permanent avec les autorités municipales et prévenir les conflits.

Président de l’Association nationale des commerçants et exportateurs du soja (ANCES), Kokou Téwou appelle également à la mise en place de mini plateformes industrielles à l’intérieur du pays, sur le modèle de la plateforme industrielle d’Adétikopé, afin de mieux répartir les investissements.

Il souligne par ailleurs les difficultés liées à l’accès à l’énergie, frein majeur pour les unités de transformation, notamment hors de Lomé. Enfin, les communes sont invitées à valoriser les entreprises déjà implantées sur leur territoire afin de renforcer la confiance des investisseurs et faire du développement local un véritable levier de croissance.