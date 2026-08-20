Rubriques

Tendances:
Développement

Restauration forestière : plus de 100 organisations soutenues par la FAO

Entre 2019 et 2026, la FAO aura investi plus de 4,65 millions de dollars dans le programme Mécanisme Forêts et Paysan (FFF). 

Mphumuzi Sukati © republicoftogo.com

Entre 2019 et 2026, la FAO aura investi plus de 4,65 millions de dollars dans le programme Mécanisme Forêts et Paysan (FFF). 

Un appui financier qui a permis d'accorder des subventions directes à plus de 100 organisations de producteurs forestiers et agricoles à travers le pays.

Rien qu'en 2025, ce sont 11 accords de subventions directes et 4 protocoles d'accord qui ont été signés avec des organisations de producteurs et des partenaires. « L'objectif est d'intensifier les initiatives de restauration forestière au profit des communautés locales », explique Mphumuzi Sukati, représentant par intérim de la FAO au Togo.

L’initiative a surtout misé sur le renforcement des capacités des organisations de producteurs, leur implication dans les processus de gouvernance forestière, ainsi que le développement d'activités génératrices de revenus.

C'est justement pour faire le bilan de ces sept années d'engagement qu'une concertation s'est ouverte à Lomé, réunissant les acteurs du programme autour des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un cinquième IFAD dédié à l'élevage ouvre à Avétonou

Un cinquième IFAD dédié à l'élevage ouvre à Avétonou

Le Togo poursuit le déploiement de ses Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD). À Avétonou, dans la préfecture de l'Agou, un nouvel établissement consacré aux métiers de l'élevage ouvrira ses portes à la rentrée.

Eau potable : des réseaux qui s'étendent, un accès qui reste inégal

Eau potable : des réseaux qui s'étendent, un accès qui reste inégal

Le taux national de desserte en eau potable poursuit sa progression : de 60 % en 2020, il est passé à 70,8 % en 2024, puis à 71,8 % en 2025. Une avancée réelle, mais qui masque un défi de taille, transformer les infrastructures posées en accès effectif à l'eau pour chaque foyer

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.