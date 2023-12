Partage de compétences

L’université de Kara (nord du Togo) et l’Agence nationale de volontariat du Togo (ANVT) vont mettre en place des formations en ligne pour les programmes de volontariat de compétence.

Elles débuteront en janvier et dureront 6 mois.

Le volontariat de compétence, souvent désigné sous le terme de "bénévolat de compétences" ou "volontariat professionnel", est une forme d'engagement bénévole où des individus mettent à disposition leurs compétences et leurs expertises professionnelles pour soutenir des projets, des organisations ou des causes à but non lucratif.

Cette démarche va au-delà de la simple contribution financière et permet aux personnes de participer de manière concrète et significative à des initiatives qui leur tiennent à cœur.

Le volontariat de compétence vise principalement à offrir des compétences spécifiques pour répondre à des besoins identifiés au sein d'organisations à but non lucratif, d'ONG, d'associations caritatives, ou même au sein de collectivités locales.

Les objectifs peuvent varier en fonction du domaine d'expertise du volontaire et des besoins de l'entité bénéficiaire.